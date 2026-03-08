Régis Tadeu não tira o chapéu a Dado Dolabella em programa de Raul Gil: “Que vá preso”

No 'Talk Raul' deste domingo (8), crítico relembra condenações do ator por violência doméstica e critica postura de "vítima"

Na Telinha -
O crítico musical Régis Tadeu afirmou que não tiraria o chapéu para o ator Dado Dolabella durante participação no programa Talk Raul, apresentado por Raul Gil no YouTube.

A declaração foi exibida em vídeo publicado neste domingo (8) e ocorreu durante o quadro em que convidados dizem se prestariam homenagem a determinadas personalidades.

Ao responder à dinâmica, Régis Tadeu criticou Dolabella e mencionou acusações e processos envolvendo violência contra mulheres.

Na Telinha

