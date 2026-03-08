Três Graças: Gerluce deixa a Chacrinha algemada

Paulinho conduz a namorada até a delegacia para prestar esclarecimentos

Na Telinha -
Três Graças: Gerluce deixa a Chacrinha algemada

Nos próximos capítulos de Três Graças, Gerluce (Sophie Charlotte) é presa por Paulinho (Romulo Estrela) na porta de casa.

Acusada de participação no roubo da estátua, a cuidadora será algemada pelo namorado, e conduzida até a delegacia onde permanecerá presa.

O cerco começa a se fechar depois da denúncia de Rogério (Eduardo Moscovis) sobre a Casa de Farinha.

Leia também

O delegado Jairo (André Mattos) comanda uma batida policial no local, mas já não encontra mais evidências sobre a fabricação dos medicamentos.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.