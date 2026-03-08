Três Graças: Gerluce deixa a Chacrinha algemada
Paulinho conduz a namorada até a delegacia para prestar esclarecimentos
Nos próximos capítulos de Três Graças, Gerluce (Sophie Charlotte) é presa por Paulinho (Romulo Estrela) na porta de casa.
Acusada de participação no roubo da estátua, a cuidadora será algemada pelo namorado, e conduzida até a delegacia onde permanecerá presa.
O cerco começa a se fechar depois da denúncia de Rogério (Eduardo Moscovis) sobre a Casa de Farinha.
O delegado Jairo (André Mattos) comanda uma batida policial no local, mas já não encontra mais evidências sobre a fabricação dos medicamentos.