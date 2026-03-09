Ana Maria Braga comemora título do Palmeiras e Louro Mané brinca: "Falta só 4 pra chegar no Corinthians"
Palmeiras conquistou seu 27º título do Paulistão
Ana Maria Braga soltou o grito de “é campeão” na manhã desta segunda-feira (9), logo na abertura do Mais Você.
A apresentadora, que é palmeirense, comemorou o título paulista do Alviverde em cima do Novorizontino em confronto vencido por 2 a 1.
“Ah, meu pai, sério?”, disse Louro Mané.
“Vou falar bem de pertinho.
Foi o nosso 27º título estadual de clubes”, alardeou a apresentadora.
“Que beleza.
Falta só quatro pra chegar no Corinthians.
Temos 31″, rebateu Louro Mané.