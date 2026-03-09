Ana Maria Braga comemora título do Palmeiras e Louro Mané brinca: "Falta só 4 pra chegar no Corinthians"

Palmeiras conquistou seu 27º título do Paulistão

Ana Maria Braga soltou o grito de “é campeão” na manhã desta segunda-feira (9), logo na abertura do Mais Você.

A apresentadora, que é palmeirense, comemorou o título paulista do Alviverde em cima do Novorizontino em confronto vencido por 2 a 1.

“Ah, meu pai, sério?”, disse Louro Mané.

“Vou falar bem de pertinho.

Foi o nosso 27º título estadual de clubes”, alardeou a apresentadora.

“Que beleza.

Falta só quatro pra chegar no Corinthians.

Temos 31″, rebateu Louro Mané.

