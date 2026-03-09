BBB 26: Ana Paula acusa Babu de armar contra Milena para interferir no paredão

A jornalista trocou uma ideia sobre o jogo do ator com Juliano Floss e Samira

Na Telinha - 09 de março de 2026

Rival declarada de Babu Santana no BBB 26, Ana Paula Renault teceu críticas ao emparedado em conversa com Juliano Floss e Samira.

O trio abordou a “chateação” do veterano por ter sido indicado ao paredão por Milena e Jonas Sulzbach.

“Ele voltou para aquelas situações todas.

Isso, para mim, é tentar focar.

Não falou um ‘A’ de você.

E o problema real é com você, não com a Tia Milena”, contou o namorado de Marina Sena, a respeito do papo que teve com o “paizão” na madrugada.

