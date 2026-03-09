BBB 26: Babu chora com paredão e faz revelação: "Gostaria de enfrentar a Ana Paula"

O ator também se irritou com Juliano Floss ao falar da jornalista

Na Telinha -
Babu Santana caiu no choro ao falar sobre o seu segundo paredão no BBB 26 – o brother enfrenta Chaiany e Milena na berlinda.

Em conversa com a goiana, o ator manifestou o desejo de permanecer na casa.

“Eu tenho que ficar…

Quero outro paredão”, afirmou o veterano às lágrimas.

“É o outro paredão que eu quero”, reforçou o emparedado, deixando claro que gostaria de enfrentar a Ana Paula Renault.

