BBB 26: Babu, Milena e Chaiany formam o oitavo Paredão

O oitavo Paredão do BBB 26 foi definido na noite deste domingo (8) com Babu Santana, Milena e Chaiany disputando a permanência no programa.

A formação da berlinda foi concluída após a realização da Prova Bate-Volta, vencida por Jordana, que escapou da votação do público.

A dinâmica da semana começou no sábado (7), quando Milena venceu a Prova do Anjo.

Após a vitória, ela escolheu Jonas Sulzbach para cumprir o Castigo do Monstro.

