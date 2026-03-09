BBB 26: Babu, Milena e Chaiany formam o oitavo Paredão
Jordana vence a Prova Bate-Volta e escapa da berlinda formada neste domingo
O oitavo Paredão do BBB 26 foi definido na noite deste domingo (8) com Babu Santana, Milena e Chaiany disputando a permanência no programa.
A formação da berlinda foi concluída após a realização da Prova Bate-Volta, vencida por Jordana, que escapou da votação do público.
A dinâmica da semana começou no sábado (7), quando Milena venceu a Prova do Anjo.
Após a vitória, ela escolheu Jonas Sulzbach para cumprir o Castigo do Monstro.