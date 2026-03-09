BBB 26: Babu se irrita com Chaiany após sister dizer que Milena não será eliminada
O ator pediu para a aliada confiar mais no jogo dela e no dele
Presentes no oitavo paredão da temporada ao lado de Milena, Babu Santana e Chaiany acabaram se desentendendo no BBB 26.
Tudo começou quando a goiana disse que acha que a babá e recreadora infantil não será eliminada nesta terça-feira (10).
“Vou te falar, a menina [Milena] não sai”, afirmou a sister.
“Por que, cara?
Por quê?
Então você quer que eu saia?”, questionou o carioca.
“Breno, eu estou falando isso?
Pelo amor de Deus, Babu.
Vai sair eu.
Estou falando que ela não sai, só eu”, justificou a pipoca.