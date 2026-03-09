BBB 26: Babu se irrita com Chaiany após sister dizer que Milena não será eliminada

O ator pediu para a aliada confiar mais no jogo dela e no dele

Presentes no oitavo paredão da temporada ao lado de Milena, Babu Santana e Chaiany acabaram se desentendendo no BBB 26.

Tudo começou quando a goiana disse que acha que a babá e recreadora infantil não será eliminada nesta terça-feira (10).

“Vou te falar, a menina [Milena] não sai”, afirmou a sister.

“Por que, cara?

Por quê?

Então você quer que eu saia?”, questionou o carioca.

“Breno, eu estou falando isso?

Pelo amor de Deus, Babu.

Vai sair eu.

Estou falando que ela não sai, só eu”, justificou a pipoca.

