O ator também detonou Ana Paula Renault e Milena

Na Telinha
BBB 26: Babu se irrita com Samira e a expulsa do quarto: "Deixa a gente em paz"

O clima pesou entre Samira e Babu Santana logo após a formação do oitavo paredão do BBB 26.

A sister foi até o Quarto Sonho do Grande Amor para tentar conversa com Solange Couto a respeito de uma declaração da atriz.

Ao ver a cena, o ator se irritou.

“Licença, Solange, mas eu gostaria de conversar contigo”, afirmou a atendente de bar ao entrar no cômodo.

“Ah garota, deixa a gente em paz”, disparou o veterano, que estava deitado na cama no momento e chegou a se levantar enfurecido.

Na Telinha

