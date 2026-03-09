BBB 26: Babu se irrita com Samira e a expulsa do quarto: "Deixa a gente em paz"
O ator também detonou Ana Paula Renault e Milena
O clima pesou entre Samira e Babu Santana logo após a formação do oitavo paredão do BBB 26.
A sister foi até o Quarto Sonho do Grande Amor para tentar conversa com Solange Couto a respeito de uma declaração da atriz.
Ao ver a cena, o ator se irritou.
“Licença, Solange, mas eu gostaria de conversar contigo”, afirmou a atendente de bar ao entrar no cômodo.
“Ah garota, deixa a gente em paz”, disparou o veterano, que estava deitado na cama no momento e chegou a se levantar enfurecido.