O ator trocou uma ideia com o dançarino a respeito do paredão

BBB 26: Babu se queixa da falta de apoio de Juliano: "Era interesse"

Em seu segundo paredão no BBB 26 – ele enfrenta Chaiany e Milena na berlinda -, Babu Santana desabafou em conversa com Juliano Floss e reclamou da falta de apoio do “filhão”.

O dançarino, por sua vez, lamentou da possibilidade de um amigo ser eliminado na terça-feira (10).

“Não que isso mude alguma coisa, mas você não era um alvo da Tia Milena.

Não era uma pessoa que ela estava louca para votar.

Eu jogo, então, sei quem são os alvos de verdade”, pontuou o namorado de Marina Sena.

