BBB 26: Cowboy, Jordana, Jonas e Marciele vibram com "paredão perfeito"; líder critica Babu

O quarteto comemorou bastante a vitória da advogada na Prova Bate e Volta

Na Telinha -
BBB 26: Cowboy, Jordana, Jonas e Marciele vibram com "paredão perfeito"; líder critica Babu

Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Jordana e Marciele ficaram eufóricos com a vitória da advogada na Prova Bate e Volta do BBB 26.

No Quarto do Líder, o quarteto vibrou bastante e festejou o que considerou o “paredão perfeito”.

“Jordana, deu aula”, elogiou Cowboy.

Leia também

“Hoje, nós jogamos”, completou o empresário, que chegou a atirar o próprio chapéu no chão em um ato de extrema felicidade.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.