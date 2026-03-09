BBB 26: Cowboy, Jordana, Jonas e Marciele vibram com "paredão perfeito"; líder critica Babu

O quarteto comemorou bastante a vitória da advogada na Prova Bate e Volta

Na Telinha - 09 de março de 2026

Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Jordana e Marciele ficaram eufóricos com a vitória da advogada na Prova Bate e Volta do BBB 26.

No Quarto do Líder, o quarteto vibrou bastante e festejou o que considerou o “paredão perfeito”.

“Jordana, deu aula”, elogiou Cowboy.

“Hoje, nós jogamos”, completou o empresário, que chegou a atirar o próprio chapéu no chão em um ato de extrema felicidade.

