BBB 26: Jordana e Chaiany discutem ao vivo e quase trocam agressões; vídeo

Conflito ocorreu durante o Sincerão; participantes precisaram separar as duas

Na Telinha -
BBB 26: Jordana e Chaiany discutem ao vivo e quase trocam agressões; vídeo

Uma discussão entre Jordana e Chaiany marcou o Sincerão exibido na noite desta segunda-feira (9) no Big Brother Brasil.

As duas participantes discutiram diante dos demais confinados e precisaram ser contidas por colegas após o confronto verbal se intensificar.

A dinâmica da atividade previa que Chaiany montasse um pódio com três participantes, definindo terceiro, segundo e primeiro lugar.

Leia também

Cada escolhido deveria receber uma classificação entre “covarde”, “frouxo” ou “arregão”.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.