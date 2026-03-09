BBB 26: Jordana e Chaiany discutem ao vivo e quase trocam agressões; vídeo
Conflito ocorreu durante o Sincerão; participantes precisaram separar as duas
Uma discussão entre Jordana e Chaiany marcou o Sincerão exibido na noite desta segunda-feira (9) no Big Brother Brasil.
As duas participantes discutiram diante dos demais confinados e precisaram ser contidas por colegas após o confronto verbal se intensificar.
A dinâmica da atividade previa que Chaiany montasse um pódio com três participantes, definindo terceiro, segundo e primeiro lugar.
Cada escolhido deveria receber uma classificação entre “covarde”, “frouxo” ou “arregão”.