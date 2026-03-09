BBB 26: Samira e Breno trocam farpas: "Estou questionando"
A sister se incomodou ao ser exposta pelo brother na frente de Gabriela
O clima pesou entre Samira e Breno no BBB 26.
Tudo começou quando o brother falou sobre a falta de afinidade da sister com Babu Santana e Solange Couto, o que a incomodou.
Detalhe: a conversa se deu na presença de Gabriela.
“Ando me questionando, você é uma pessoa, de certa forma, estratégica, que pensa antes de jogar, isso e aquilo e não vai ver que tem uma pessoa ali?
Igual eu te questionar na frente da Ana, questionar na frente de Marciele, ia pegar e cortar o assunto ali na hora”, confrontou a loira.
“Eu nem estava ligando”, rebateu o rapaz.