BBB 26: Samira e Breno trocam farpas: "Estou questionando"

A sister se incomodou ao ser exposta pelo brother na frente de Gabriela

BBB 26: Samira e Breno trocam farpas: "Estou questionando"

O clima pesou entre Samira e Breno no BBB 26.

Tudo começou quando o brother falou sobre a falta de afinidade da sister com Babu Santana e Solange Couto, o que a incomodou.

Detalhe: a conversa se deu na presença de Gabriela.

“Ando me questionando, você é uma pessoa, de certa forma, estratégica, que pensa antes de jogar, isso e aquilo e não vai ver que tem uma pessoa ali?

Igual eu te questionar na frente da Ana, questionar na frente de Marciele, ia pegar e cortar o assunto ali na hora”, confrontou a loira.

“Eu nem estava ligando”, rebateu o rapaz.

