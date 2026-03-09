BBB 26 vira arma da Globo para a estreia de Eliana

Emissora mudou toda a grade do próximo domingo (15)

Na Telinha - 09 de março de 2026

Nesta segunda-feira (9), a Globo divulgou as novidades de sua programação para o próximo domingo (15).

A emissora alterou toda a grade e dividiu a edição do BBB 26 em duas para alavancar a estreia do Em Família com Eliana, nova atração da loira nas telinhas.

“O próximo domingo, dia 15 de março, traz novidades para a programação da TV Globo.

Com a transmissão da cerimônia do ‘Oscar 2026’ após o ‘Fantástico’, o ‘BBB 26’ será exibido em dois horários: às 13h50, ao vivo, Tadeu Schmidt conduz a formação de mais um paredão, e às 19h20, também ao vivo, o público confere os últimos acontecimentos do reality”, anunciou.

