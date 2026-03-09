Carlinhos Aguiar conta bastidores da vida de Helen Ganzaroli e detona aparência: “Acabou”

O humorista falou sobre como era sua relação com a apresentadora e criticou procedimentos estéticos da ex-colega de SBT

O humorista Carlinhos Aguiar comentou aspectos da vida pessoal e da aparência da apresentadora Helen Ganzarolli durante participação no IN Podcast.

Os dois trabalharam juntos no Programa Silvio Santos.

Na conversa, Aguiar relatou situações que presenciou durante o período em que dividiu o ambiente de trabalho com a apresentadora.

Segundo ele, Ganzarolli demonstrava momentos de preocupação com responsabilidades pessoais.

