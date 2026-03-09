Celso ou Túlio? Saiba quem fica com Estela no final de Êta Mundo Melhor
Ela toma sua decisão nos últimos capítulos da novela, que termina sexta-feira (13)
Nos últimos capítulos de Êta Mundo Melhor, Estela (Larissa Manoela) vai finalmente tomar sua decisão e pôr fim ao triângulo amoroso em que está envolvida com Celso (Rainer Cadete) e Túlio (Cadu Libonati).
A novela das 18h da Globo está em reta final e chega ao fim na sexta-feira (13).
Estela vai se reaproximar de Celso, que se mostra verdadeiramente arrependido de suas maldades.
O rapaz confessa à amada que sempre soube que Samir (Davi Malizia) era filho de Candinho (Sérgio Guizé).