Celso ou Túlio? Saiba quem fica com Estela no final de Êta Mundo Melhor

Ela toma sua decisão nos últimos capítulos da novela, que termina sexta-feira (13)

Na Telinha -
Nos últimos capítulos de Êta Mundo Melhor, Estela (Larissa Manoela) vai finalmente tomar sua decisão e pôr fim ao triângulo amoroso em que está envolvida com Celso (Rainer Cadete) e Túlio (Cadu Libonati).

A novela das 18h da Globo está em reta final e chega ao fim na sexta-feira (13).

Estela vai se reaproximar de Celso, que se mostra verdadeiramente arrependido de suas maldades.

O rapaz confessa à amada que sempre soube que Samir (Davi Malizia) era filho de Candinho (Sérgio Guizé).

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

