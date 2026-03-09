Chaiany e Samira lideram ganho de seguidores do BBB 26 entre pipocas; veja os números

Brasiliense e gaúcha têm, respectivamente, 2,8 milhões e 1,5 milhão de fãs

Chaiany e Samira foram as integrantes do grupo Pipoca, formado por anônimos, que mais ganharam seguidores no BBB 26.

Enquanto a brasiliense entrou com 3,6 mil fãs e agora soma 2,8 milhões, a gaúcha tinha 6,9 mil, e agora é acompanhada por 1,5 milhão de contas no Instagram.

Já Ana Paula Renault foi quem mais ganhou seguidores entre todos os participantes, incluindo Pipocas, Veteranos e Camarotes.

Com 2,3 milhões de fãs antes de ingressar no reality show da Globo pela segunda vez, a jornalista é seguida atualmente por 5,8 milhões.

