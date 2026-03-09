Confira o resultado da Quina 6971 desta segunda-feira (09); prêmio é de R$ 16,5 milhões

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta mínima na Quina custa atualmente o valor de R$ 3. Portanto, é possível escolher cinco dezenas com esta opção.

O prêmio acumulado de hoje está em R$ 16,5 milhões. Para ganhar uma fatia da bolada, é preciso acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Resultado da Quina 6971

27 – 56 – 64 – 65 – 73

Já valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em agência da Caixa Econômica Federal.

Quando você joga na Quina, todos saem ganhando. Por fim, uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas acaba repassada ao Governo Federal para que retornem à sociedade em forma de benefícios sociais.

Assim, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

