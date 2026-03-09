Final de Êta Mundo Melhor: Zulma é abandonada no altar, sofre acidente e termina castigada

Vilã não vai se dar bem no desfecho da novela, que termina na sexta-feira (13)

Na Telinha - 09 de março de 2026

Em Êta Mundo Melhor, Zulma (Heloisa Périssé) será abandonada por Candinho (Sérgio Guizé) em pleno altar.

Desmascarada, a vilã tenta fugir da igreja, mas sofre um acidente e acaba finalmente recebendo um castigo.

A novela das 18h da Globo chega ao fim na sexta-feira (13).

Nos últimos capítulos da novela, Zulma segue aprontando maldades.

Além de forçar Candinho a se casar com ela, a megera tenta extorquir Lauro (Marcelo Argenta) e Tobias (Cleiton Morais) pela adoção de Felícia (Marina Cypriano).

