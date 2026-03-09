Fora da TV, Giulia Gam revela ter recusado convites da Globo: "Apavorada"

Com projetos no teatro, atriz também falou de pedidos dos fãs para voltar às novelas

Na Telinha - 09 de março de 2026

Giulia Gam revelou ter recusado vários convites que recebeu da Globo no início da carreira.

Aos 59 anos, a atriz relembrou momentos da carreira em participação no programa Persona, da TV Cultura.

Fora da televisão atualmente, ela contou o que a motivou a aceitar o primeiro trabalho em novelas.

Na década de 1980, Giulia Gam despontava no teatro quando começou a receber os primeiros convites para a televisão.

Por devoção aos palcos e preconceito com as novelas, ela recusou as propostas.

