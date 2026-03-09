Fora da TV, Giulia Gam revela ter recusado convites da Globo: "Apavorada"
Com projetos no teatro, atriz também falou de pedidos dos fãs para voltar às novelas
Giulia Gam revelou ter recusado vários convites que recebeu da Globo no início da carreira.
Aos 59 anos, a atriz relembrou momentos da carreira em participação no programa Persona, da TV Cultura.
Fora da televisão atualmente, ela contou o que a motivou a aceitar o primeiro trabalho em novelas.
Na década de 1980, Giulia Gam despontava no teatro quando começou a receber os primeiros convites para a televisão.
Por devoção aos palcos e preconceito com as novelas, ela recusou as propostas.