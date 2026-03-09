Gerluce confessa crime e é presa ao lado de aliados em Três Graças

Investigação do roubo da estátua avança e apenas Joaquim consegue escapar

Na Telinha -
Gerluce confessa crime e é presa ao lado de aliados em Três Graças

A novela Três Graças entra em uma fase de forte tensão com o avanço da investigação sobre o roubo da estátua.

A ofensiva policial atinge em cheio o grupo de justiceiros envolvido na ação, resultando em uma sequência de prisões que muda o rumo da história.

No centro da crise está Gerluce (Sophie Charlotte), apontada como a responsável por articular a expropriação da obra de arte.

Leia também

O episódio começa a se desenhar após uma armadilha preparada por Arminda (Grazi Massafera).

Ao marcar um encontro com Joaquim (Marcos Palmeira), ela coloca sonífero na bebida do sucateiro e aproveita a situação para procurar a estátua no ferro-velho dele.

É nesse momento que a peça desaparece do local, desencadeando uma reação em cadeia dentro do grupo.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.