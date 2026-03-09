Jordana revela para Cowboy que pretendiam trai-lo no BBB 26

Advogada falou sobre os planos antes da formação do Paredão

Na Telinha -
Jordana revela para Cowboy que pretendiam trai-lo no BBB 26

No BBB 26, Jordana decidiu contar para Alberto Cowboy algo que descobriu sobre a formação do oitavo Paredão.

Na tarde desta segunda-feira (9), a advogada revelou ao veterano que a intenção de alguns participantes era trai-los, quebrando um combinado referente à berlinda.

“Sabe qual era a ideia da noite?

Leia também

Nos trair, falar que íamos com a gente e vir todo mundo em mim”, iniciou a sister, dizendo que a ideia foi dada por Chaiany.

“Ela é tão boba para jogar…

se ela pensasse em se defender, ela não estava no Paredão.

Eu falei para vocês desde o início: ela não queria”, reforçou.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.