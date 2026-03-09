Jordana revela para Cowboy que pretendiam trai-lo no BBB 26
Advogada falou sobre os planos antes da formação do Paredão
No BBB 26, Jordana decidiu contar para Alberto Cowboy algo que descobriu sobre a formação do oitavo Paredão.
Na tarde desta segunda-feira (9), a advogada revelou ao veterano que a intenção de alguns participantes era trai-los, quebrando um combinado referente à berlinda.
“Sabe qual era a ideia da noite?
Nos trair, falar que íamos com a gente e vir todo mundo em mim”, iniciou a sister, dizendo que a ideia foi dada por Chaiany.
“Ela é tão boba para jogar…
se ela pensasse em se defender, ela não estava no Paredão.
Eu falei para vocês desde o início: ela não queria”, reforçou.