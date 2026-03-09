NaTelinha Talk: Marcelo Torres é o entrevistado desta segunda-feira; assista
A entrevista será conduzida por Carol Gazal, ao vivo, a partir das 19h, no YouTube
Nesta segunda-feira (09), o NaTelinha Talk Podcast recebe o jornalista Marcelo Torres.
A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Carol Gazal.
Marcelo Torres iniciou a carreira como repórter no interior de São Paulo e também trabalhou na BBC World Service, em Londres.
Ganhou destaque no SBT, onde atuou por muitos anos como repórter, correspondente internacional e apresentador do SBT Brasil.