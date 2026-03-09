Patrícia Poeta reúne mulheres no Encontro e manda recado; vídeo
Apresentadora comandou programa especial em lembrança ao Dia das Mulheres
Patrícia Poeta reuniu as mulheres no Encontro desta segunda-feira (9), em um programa especial após o Dia Internacional das Mulheres, celebrado no domingo (8).
De mãos dadas com as colegas, a apresentadora mandou um recado sobre a necessidade de união.
O momento, que foi ao ar no fim da atração, contou com a presença da atriz Dira Paes, uma das convidadas do dia, da médica Thelma Assis, campeã do BBB 20 que tem um quadro de saúde no programa, e de Beatriz Reis, do BBB 24, que comenta o reality no matutino.