Patrícia Poeta reúne mulheres no Encontro e manda recado; vídeo

Apresentadora comandou programa especial em lembrança ao Dia das Mulheres

Na Telinha -
Patrícia Poeta reuniu as mulheres no Encontro desta segunda-feira (9), em um programa especial após o Dia Internacional das Mulheres, celebrado no domingo (8).

De mãos dadas com as colegas, a apresentadora mandou um recado sobre a necessidade de união.

O momento, que foi ao ar no fim da atração, contou com a presença da atriz Dira Paes, uma das convidadas do dia, da médica Thelma Assis, campeã do BBB 20 que tem um quadro de saúde no programa, e de Beatriz Reis, do BBB 24, que comenta o reality no matutino.

