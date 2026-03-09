Sonia Abrão diz que Chaiany está com a Síndrome de Estocolmo no BBB 26: "Dependência do Babu"

Apresentadora falou que eles têm uma relação de amor e ódio

No A Tarde é Sua desta segunda-feira (9), Sonia Abrão afirmou que Chaiany está com a Síndrome de Estocolmo no BBB 26.

De acordo com a apresentadora, a goiana vive uma relação de amor e ódio por Babu Santana após ser feita de “prisioneira” por ele.

“Ela tem medo dele e da Solange.

Sabe aquela coisa de, é mais ou menos isso, Síndrome de Estocolmo?

Quando havia aquela onda de sequestros, a vítima fica do lado do sequestrador, começa a ter dependência dele?

Não é um caso de sequestro, mas é um caso de aprisionar emocionalmente, mentalmente, a Chaiany.

Ela ficou numa dependência de amor e ódio do Babu”, opinou.

