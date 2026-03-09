Sônia Lima diz que não aceitou morte de Wagner Montes: "Fiquei brigada com Deus"

Casal ficou junto por mais de três décadas

Sônia Lima admitiu que não conseguiu aceitar a morte do apresentador Wagner Montes (1954-2019), com quem foi casada por mais de 30 anos.

A atriz, cuja entrevista completa será exibida no Sensacional desta segunda-feira (9), entrou em depressão após a partida do marido.

“Ele era o meu grande amor!

Eu aceitei a morte do meu pai, da minha mãe, mas a do Wagner, acho que fiquei brigada com Deus, foi muito difícil para mim aceitar”, confessou a veterana, que teve um filho, Diego Montez, com o ex-jurado do SBT.

