Três Graças: Kasper toma atitude chocante, vai para a cadeia e perde até o marido

Galerista surpreende a todos ao expor a escultura roubada em vernissage

Na Telinha -
Três Graças: Kasper toma atitude chocante, vai para a cadeia e perde até o marido

Em Três Graças, a obsessão de Kasper (Miguel Falabella) pela escultura milionária irá longe demais.

Nos próximos capítulos da novela, que a Globo exibe às 21h, o galerista toma uma atitude chocante que o faz ir para a cadeia e ainda perder o marido, João Rubens (Samuel de Assis).

Tudo acontece depois da vernissage de Bagdá (Xamã).

Leia também

Kasper surpreende a todos ao revelar a escultura As Três Graças na galeria.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.