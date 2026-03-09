Três Graças: Kasper toma atitude chocante, vai para a cadeia e perde até o marido

Galerista surpreende a todos ao expor a escultura roubada em vernissage

Na Telinha - 09 de março de 2026

Em Três Graças, a obsessão de Kasper (Miguel Falabella) pela escultura milionária irá longe demais.

Nos próximos capítulos da novela, que a Globo exibe às 21h, o galerista toma uma atitude chocante que o faz ir para a cadeia e ainda perder o marido, João Rubens (Samuel de Assis).

Tudo acontece depois da vernissage de Bagdá (Xamã).

Kasper surpreende a todos ao revelar a escultura As Três Graças na galeria.

