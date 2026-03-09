Três Graças: Lígia explode e dá tapão na cara de Ferette

Revolta explode após prisão de Gerluce e nova chantagem envolvendo a família

Na Telinha - 09 de março de 2026

A novela Três Graças leva ao ar uma das cenas mais tensas da trama quando Lígia (Dira Paes) decide confrontar diretamente Ferette (Murilo Benício) em seu próprio território.

O encontro termina em agressão física e marca um momento de ruptura entre a personagem e o empresário, cuja imagem pública de benfeitor começa a ser abalada.

A sequência acontece em meio a um cenário dramático para a família de Lígia.

Gerluce (Sophie Charlotte) foi presa após ser acusada de participação no roubo da estátua.

A detenção, conduzida por Paulinho (Romulo Estrela) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky), aprofunda a crise dentro do núcleo familiar.

Além da prisão, Gerluce passa a sofrer pressão psicológica comandada por Ferette e Arminda (Grazi Massafera).

A dupla tenta forçar a protagonista a revelar onde está o dinheiro escondido na obra de arte.

+ Três Graças: Kasper toma atitude chocante, vai para a cadeia e perde até o marido

Leia conteúdo completo aqui.