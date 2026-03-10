A Nobreza do Amor teve festa de lançamento glamourosa e em local histórico

Evento foi realizado em castelo que serviu de cenário para o último baile do Império

Quando as primeiras chamadas de A Nobreza do Amor começaram a surgir na tela da Globo já era visível a qualidade da produção.

Criada e escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr, e com direção artística de Gustavo Fernández, a nova novela das seis da Globo aborda a aristocracia africana.

A produção estreia na próxima segunda-feira (16), mas a contagem regressiva começou na noite de ontem (9) com a festa de lançamento do folhetim, realizada na Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, Centro do Rio de Janeiro.

E o NaTelinha estava presente.

