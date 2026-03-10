Aos 86 anos, Suely Franco assina contrato vitalício com a Globo

Artista voltou às novelas no ano passado após sete anos

Na Telinha - 10 de março de 2026

Suely Franco é contratada da Globo para sempre.

A atriz assinou, depois de integrar o elenco da novela Dona de Mim (2025-2026), um contrato vitalício com a emissora.

Até então, ela tinha compromissos por obra.

A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta terça-feira (10).

A artista começou sua carreira na extinta TV Tupi (1950-1980) e já era um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira.

Leia conteúdo completo aqui.