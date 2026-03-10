BBB 26: Babu acusa Milena de não saber comer e Ana Paula de ser extremista

O ator falou das rivais em conversa com Solange Couto e Leandro Boneco

Na Telinha -
BBB 26: Babu acusa Milena de não saber comer e Ana Paula de ser extremista

Em conversa com Leandro Boneco no BBB 26, Babu Santana e Solange Couto teceram críticas pesadas a Ana Paula Renault e Milena.

A dupla de atores acusou a babá de fazer cena e de não saber comer e a jornalista de adotar uma conduta extremista no jogo.

“C*ralho, meu irmão, que teatrinho de quinta isso aí”, começou o emparedado.

Leia também

“Ontem, elas estavam falando que alguém botou uma escova de dente no bolso do avental da Xepa.

Estavam falando da nojeira que era”, relatou Dona Jura.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.