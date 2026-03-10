BBB 26: Babu acusa Milena de não saber comer e Ana Paula de ser extremista
O ator falou das rivais em conversa com Solange Couto e Leandro Boneco
Em conversa com Leandro Boneco no BBB 26, Babu Santana e Solange Couto teceram críticas pesadas a Ana Paula Renault e Milena.
A dupla de atores acusou a babá de fazer cena e de não saber comer e a jornalista de adotar uma conduta extremista no jogo.
“C*ralho, meu irmão, que teatrinho de quinta isso aí”, começou o emparedado.
“Ontem, elas estavam falando que alguém botou uma escova de dente no bolso do avental da Xepa.
Estavam falando da nojeira que era”, relatou Dona Jura.