BBB 26: Babu e Jordana discutem por causa de Chaiany: "Bonequinha"

O ator e a advogada trocaram farpas depois do último Sincerão

Na Telinha - 10 de março de 2026

Babu Santana tomou as dores de Chaiany e saiu em defesa da sister na treta da goiana com Jordana – as duas pipocas quase foram às vias de fato durante o último Sincerão do BBB 26.

Em meio ao bate-boca, o veterano chamou a adversária de “bonequinha”.

“Para de gritar, garota!

Você não é a rainha da coerência?”, provocou o ator, que está no paredão ao lado da amiga e de Milena.

“F*da-se, Babu.

Não vou fazer o que você quer”, reagiu a ex-Casa de Vidro do Centro-Oeste.

Leia conteúdo completo aqui.