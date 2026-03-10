BBB 26: Babu e Jordana discutem por causa de Chaiany: "Bonequinha"
O ator e a advogada trocaram farpas depois do último Sincerão
Babu Santana tomou as dores de Chaiany e saiu em defesa da sister na treta da goiana com Jordana – as duas pipocas quase foram às vias de fato durante o último Sincerão do BBB 26.
Em meio ao bate-boca, o veterano chamou a adversária de “bonequinha”.
“Para de gritar, garota!
Você não é a rainha da coerência?”, provocou o ator, que está no paredão ao lado da amiga e de Milena.
“F*da-se, Babu.
Não vou fazer o que você quer”, reagiu a ex-Casa de Vidro do Centro-Oeste.