BBB 26: Babu encara e tenta intimidar Ana Paula, que reage: "Não tenho medo"
O ator e a jornalista trocaram farpas durante o último Sincerão
O tempo fechou entre Ana Paula Renault e Babu Santana no BBB 26.
A jornalista acusou o ator, que está no paredão com Chaiany e Milena, de ser covarde, uma vez que o brother não a escolheu para a Pódio dos Medrosos, a dinâmica da última segunda-feira (9) do Sincerão.
A loira, porém, apontou o adversário, que resolveu encará-la.
“Você está me encarando assim, você deveria me encarar todos os dias, porque você me falou que ia me encher o saco todos os dias.
Não tenho medo de homem, não.
Só por que você está em uma posição mais alta?”, reagiu Ana Paula.