BBB 26: Babu Santana é eliminado com 68,62% dos votos do público
Ator disputava Paredão contra Milena e Chaiany após formação iniciada no sábado
O ator Babu Santana foi eliminado do BBB 26 na noite desta terça-feira (10) com 68,62% dos votos do público.
Ele disputava a permanência no programa contra Milena e Chaiany.
A formação do Paredão começou no sábado (7), quando Milena venceu a Prova do Anjo.
Como parte da dinâmica da semana, ela precisou entrar em consenso com Jonas Sulzbach, que havia recebido o Castigo do Monstro, para indicar um participante diretamente à berlinda.
Os dois escolheram Babu.