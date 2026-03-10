BBB 26: Babu Santana é eliminado com 68,62% dos votos do público

Ator disputava Paredão contra Milena e Chaiany após formação iniciada no sábado

Na Telinha - 10 de março de 2026

O ator Babu Santana foi eliminado do BBB 26 na noite desta terça-feira (10) com 68,62% dos votos do público.

Ele disputava a permanência no programa contra Milena e Chaiany.

A formação do Paredão começou no sábado (7), quando Milena venceu a Prova do Anjo.

Como parte da dinâmica da semana, ela precisou entrar em consenso com Jonas Sulzbach, que havia recebido o Castigo do Monstro, para indicar um participante diretamente à berlinda.

Os dois escolheram Babu.

