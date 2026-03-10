BBB 26: Cowboy acusa Ana Paula de distorcer fala e de usar o pai para ter enredo
O empresário falou sobre a jornalista em conversa com Jonas Sulzbach, Jordana e Marciele
Em conversa com Jonas Sulzbach, Jordana e Marciele no Quarto Sonho de Voar, Alberto Cowboy acusou Ana Paula Renault de distorcer as suas falas no BBB 26.
Para o brother, a rival tem usado o episódio do pai para montar um enredo.
“O Breno aprendeu o jogo da Ana Paula.
Distorce e acusa.
Como ela distorceu até o que eu falei do pai dela.
Porque eu falei dela.
Eu não falei do pai dela, falei dela.
E ela quer distorcer o tempo todo.
‘Ah porque trouxe isso, usou isso’.
Usei isso, não.
Falei ‘tá querendo ver seu pai, nossa, como você é humana'”, comentou.