BBB 26: Cowboy acusa Ana Paula de distorcer fala e de usar o pai para ter enredo

O empresário falou sobre a jornalista em conversa com Jonas Sulzbach, Jordana e Marciele

Na Telinha -
BBB 26: Cowboy acusa Ana Paula de distorcer fala e de usar o pai para ter enredo

Em conversa com Jonas Sulzbach, Jordana e Marciele no Quarto Sonho de Voar, Alberto Cowboy acusou Ana Paula Renault de distorcer as suas falas no BBB 26.

Para o brother, a rival tem usado o episódio do pai para montar um enredo.

“O Breno aprendeu o jogo da Ana Paula.

Leia também

Distorce e acusa.

Como ela distorceu até o que eu falei do pai dela.

Porque eu falei dela.

Eu não falei do pai dela, falei dela.

E ela quer distorcer o tempo todo.

‘Ah porque trouxe isso, usou isso’.

Usei isso, não.

Falei ‘tá querendo ver seu pai, nossa, como você é humana'”, comentou.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.