BBB 26: Cowboy e Leandro discutem e trocam acusações: "Seu jogo é feio"

O veterano e o baiano se desentenderam logo depois do último Sincerão

Na Telinha - 10 de março de 2026

Alberto Cowboy e Leandro Boneco trocaram farpas no BBB 26 em razão da dinâmica do Sincerão da última segunda-feira (9) – os brothers precisaram montar o Pódio dos Medrosos.

Durante a discussão, Jonas Sulzbach e o baiano também se estranharam.

“Vocês ganharam várias provas com o jogo na mão, não estão entendendo p*rra nenhuma do jogo”, disparou o produtor cultural.

“Você é tão arregão que, na hora, não falou nada de mim”, devolveu o modelo gaúcho.

