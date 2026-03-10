BBB 26: Cowboy e Leandro discutem e trocam acusações: "Seu jogo é feio"

O veterano e o baiano se desentenderam logo depois do último Sincerão

Na Telinha -
BBB 26: Cowboy e Leandro discutem e trocam acusações: "Seu jogo é feio"

Alberto Cowboy e Leandro Boneco trocaram farpas no BBB 26 em razão da dinâmica do Sincerão da última segunda-feira (9) – os brothers precisaram montar o Pódio dos Medrosos.

Durante a discussão, Jonas Sulzbach e o baiano também se estranharam.

“Vocês ganharam várias provas com o jogo na mão, não estão entendendo p*rra nenhuma do jogo”, disparou o produtor cultural.

Leia também

“Você é tão arregão que, na hora, não falou nada de mim”, devolveu o modelo gaúcho.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.