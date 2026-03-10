BBB 26: Cowboy especula intenções de Samira após fofoca e revela o que fará: "Ela aproveitou"
O veterano trocou uma ideia com Jordana e Marciele a respeito dos últimos acontecimentos
Após Samira entregar o jogo do próprio grupo e expor Ana Paula Renault e Juliano Floss principalmente, Alberto Cowboy, Jordana e Marciele refletiram na tarde desta terça-feira (10) no BBB 26 a respeito das revelações da sister.
“Agora, isso de pilharem a cabeça dela…
Ela viu o vídeo…”, afirmou a cunhã.
“Ela não ia mentir, ela sabe que ia pegar mal”, opinou a advogada.
“Ela viu o vídeo, viu que falaram que iam pilhar ela, subiram pra tentar pilhar a cabeça dela.
Quem tava no Vip?
Milena, Breno, Juliano…”, declarou a dançarina.