BBB 26: Cowboy especula intenções de Samira após fofoca e revela o que fará: "Ela aproveitou"

O veterano trocou uma ideia com Jordana e Marciele a respeito dos últimos acontecimentos

Na Telinha -
BBB 26: Cowboy especula intenções de Samira após fofoca e revela o que fará: "Ela aproveitou"

Após Samira entregar o jogo do próprio grupo e expor Ana Paula Renault e Juliano Floss principalmente, Alberto Cowboy, Jordana e Marciele refletiram na tarde desta terça-feira (10) no BBB 26 a respeito das revelações da sister.

“Agora, isso de pilharem a cabeça dela…

Ela viu o vídeo…”, afirmou a cunhã.

Leia também

“Ela não ia mentir, ela sabe que ia pegar mal”, opinou a advogada.

“Ela viu o vídeo, viu que falaram que iam pilhar ela, subiram pra tentar pilhar a cabeça dela.

Quem tava no Vip?

Milena, Breno, Juliano…”, declarou a dançarina.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.