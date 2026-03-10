BBB 26: Milena prova caipirinha, fica bêbada e vomita tudo

A babá e recreadora infantil chegou a usar um balde para ajudar no momento

Na Telinha -
BBB 26: Milena prova caipirinha, fica bêbada e vomita tudo

Em seu terceiro paredão no BBB 26 – ela enfrenta Babu Santana e Chaiany na berlinda – e com o risco de ser eliminada nesta terça-feira (10), Milena tem aproveitado tudo que pode e tem direito na casa mais vigiada do Brasil.

Durante uma dinâmica patrocinada por uma famosa marca de eletrodomésticos e eletrônicos, a babá e recreadora infantil comeu bastante e experimentou alguns drinks, dentro os quais a clássica caipirinha de limão.

Leia conteúdo completo aqui.

Leia também

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.