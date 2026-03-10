BBB 26: Milena prova caipirinha, fica bêbada e vomita tudo

A babá e recreadora infantil chegou a usar um balde para ajudar no momento

Na Telinha - 10 de março de 2026

Em seu terceiro paredão no BBB 26 – ela enfrenta Babu Santana e Chaiany na berlinda – e com o risco de ser eliminada nesta terça-feira (10), Milena tem aproveitado tudo que pode e tem direito na casa mais vigiada do Brasil.

Durante uma dinâmica patrocinada por uma famosa marca de eletrodomésticos e eletrônicos, a babá e recreadora infantil comeu bastante e experimentou alguns drinks, dentro os quais a clássica caipirinha de limão.

Leia conteúdo completo aqui.