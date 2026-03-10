BBB 26: Samira trai Ana Paula e Juliano e expõe segredos a grupo de Cowboy

No papo com Jordana, Marciele e o empresário, a gaúcha também atacou Solange Couto

Samira falou demais na tarde desta terça-feira (10) e deixou estampado o jogo duplo que está fazendo no BBB 26.

Em conversa com Alberto Cowboy, Marciele e Jordana no quarto Sonho de Voar, a loira acabou expondo Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena.

A gaúcha repassou aos supostos adversários que rolou uma organização dos votos no último paredão e entregou a estratégia que eles usam para não serem ouvidos enquanto traçam os planos.

“Eu peguei e falei: ‘Chaiany, vamos caminhar’.

Porque eu sei que caminhar não pega as câmeras do líder”, disse.

