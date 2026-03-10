BBB 26: Solange detona Ana Paula: "Artista aqui sou eu e Babu"
A atriz detonou a jornalista e Milena em conversa com Gabriela e Chaiany
Solange Couto se mostrou afiada logo após o Sincerão da última segunda-feira (9) no BBB 26.
Em conversa com Chaiany e Gabriela no Quarto Sonho de um Grande Amor, a atriz criticou a postura dos adversários.
“O Juliano [Floss] sabe tanto que fez cagada, que, naquele dia, ele tentou me atacar e não me atacou mais.
Falou que ia me infernizar”, comentou a estudante e vendedora ambulante.