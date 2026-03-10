Comentarista do SporTV, Alex Meschini deixa função no estúdio por jogos
Ele foi contratado pelo canal em 2023
Alex Meschini, comentarista do SporTV, deixará a função no Troca de Passes, comandado por Felipe Diniz, e passa a fazer jogos de futebol na emissora por assinatura.
A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta terça-feira (10).
Em seu lugar, o SporTV escalou Ramon Motta.
Ele dividirá a bancada com Carlos Eduardo Mansur a partir do próximo sábado (14).
A atração entra no ar geralmente após as rodadas dos meios e fins de semana.