Ele foi contratado pelo canal em 2023

Na Telinha -
Comentarista do SporTV, Alex Meschini deixa função no estúdio por jogos

Alex Meschini, comentarista do SporTV, deixará a função no Troca de Passes, comandado por Felipe Diniz, e passa a fazer jogos de futebol na emissora por assinatura.

A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta terça-feira (10).

Em seu lugar, o SporTV escalou Ramon Motta.

Ele dividirá a bancada com Carlos Eduardo Mansur a partir do próximo sábado (14).

A atração entra no ar geralmente após as rodadas dos meios e fins de semana.

