Coração Acelerado: Agrado faz show em churrascaria e garante a boia: "Jantar pras duas"

Apresentação marca a estreia da cantora e de Eduarda como dupla sertaneja

Na Telinha - 10 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) vão morar em muquifo, em Goiânia, e estreiam como dupla sertaneja se apresentando em churrascaria em troca de um prato de comida.

Cancelada por causa do fim do noivado com João Raul (Filipe Bragança), e chantageada por Naiane (Isabelle Drummond), a mocinha não terá mais motivos para continuar em Bom Retorno.

