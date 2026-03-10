Coração Acelerado: Agrado faz show em churrascaria e garante a boia: "Jantar pras duas"

Apresentação marca a estreia da cantora e de Eduarda como dupla sertaneja

Coração Acelerado: Agrado faz show em churrascaria e garante a boia: "Jantar pras duas"

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) vão morar em muquifo, em Goiânia, e estreiam como dupla sertaneja se apresentando em churrascaria em troca de um prato de comida.

Cancelada por causa do fim do noivado com João Raul (Filipe Bragança), e chantageada por Naiane (Isabelle Drummond), a mocinha não terá mais motivos para continuar em Bom Retorno.

