Da loucura à redenção, o final da trinca de vilões de Êta Mundo Melhor

Sandra tenta matar Ernesto, que sobrevive e promete entregá-la à polícia; Zulma sofre acidente e fica entre a vida e a morte

Na Telinha - 10 de março de 2026

Os capítulos finais de Êta Mundo Melhor prometem castigar a trinca de vilões formada por Sandra (Flávia Alessandra), Ernesto (Eriberto Leão) e Zulma (Heloísa Périssé).

A começar pelo malandro que vai preso depois da denúncia de Estela (Larissa Manoela).

Na cadeia, o vilão recebe a visita da mulher e tenta convencê-la que é fim de linha.

Ou seja, o pai de Anabela (Isabelly Carvalho) está disposto a pagar por seus crimes, e insinua que ela deveria fazer o mesmo, assinando sua própria sentença de morte.

