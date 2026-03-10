Da loucura à redenção, o final da trinca de vilões de Êta Mundo Melhor
Sandra tenta matar Ernesto, que sobrevive e promete entregá-la à polícia; Zulma sofre acidente e fica entre a vida e a morte
Os capítulos finais de Êta Mundo Melhor prometem castigar a trinca de vilões formada por Sandra (Flávia Alessandra), Ernesto (Eriberto Leão) e Zulma (Heloísa Périssé).
A começar pelo malandro que vai preso depois da denúncia de Estela (Larissa Manoela).
Na cadeia, o vilão recebe a visita da mulher e tenta convencê-la que é fim de linha.
Ou seja, o pai de Anabela (Isabelly Carvalho) está disposto a pagar por seus crimes, e insinua que ela deveria fazer o mesmo, assinando sua própria sentença de morte.