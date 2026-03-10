Desfecho de Zulma leva tragédia aos capítulos finais de Êta Mundo Melhor
Revelação sobre Samir provoca caos no casamento e muda destino da vilã
Nos capítulos finais de Êta Mundo Melhor, a trajetória de Zulma (Heloisa Périssé) caminha para um desfecho marcado por punição e tragédia.
A personagem, que ao longo da trama construiu uma reputação baseada em manipulação e exploração, verá seu plano desmoronar a partir do antepenúltimo capítulo da novela.
Desde o início, Zulma foi retratada como uma figura contraditória.
Apesar de apresentar momentos de humor, sua conduta dentro da Casa dos Anjos sempre evidenciou uma postura autoritária.