Desfecho de Zulma leva tragédia aos capítulos finais de Êta Mundo Melhor

Revelação sobre Samir provoca caos no casamento e muda destino da vilã

Na Telinha -
Nos capítulos finais de Êta Mundo Melhor, a trajetória de Zulma (Heloisa Périssé) caminha para um desfecho marcado por punição e tragédia.

A personagem, que ao longo da trama construiu uma reputação baseada em manipulação e exploração, verá seu plano desmoronar a partir do antepenúltimo capítulo da novela.

Desde o início, Zulma foi retratada como uma figura contraditória.

Apesar de apresentar momentos de humor, sua conduta dentro da Casa dos Anjos sempre evidenciou uma postura autoritária.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

