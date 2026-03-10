Domingo Legal estreia novo cenário no SBT; confira vídeo exclusivo

O NaTelinha teve acesso em primeira mão ao novo cenário do programa de Celso Portiolli

Domingo Legal estreia novo cenário no SBT; confira vídeo exclusivo

O Domingo Legal estreia no próximo domingo (15) seu novo cenário, e o NaTelinha teve acesso à novidade em primeira mão.

O projeto foi concebido para oferecer diferentes tonalidades de cor conforme o ângulo da câmera, criando uma nova experiência para os telespectadores.

Em entrevista exclusiva, Celso Portiolli se mostrou entusiasmado com o resultado e acredita que o projeto pode ser uma tendência na TV (assista ao vídeo exclusivo do novo cenário no fim da reportagem)

“O cenário está maravilhoso.

Foi um trabalho incrível do Eron (Reigota) com toda a sua turma, departamento de criação do SBT, o pessoal da fábrica de cenários trabalhou muito, executou muito bem.

É um cenário moderno, na minha opinião o cenário mais bonito que eu já tive”, elogiou o apresentador durante visita do NaTelinha ao estúdio.

