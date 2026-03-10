Emanuel Jacobina: "Não há no streaming nada com tanta relevância quanto a TV aberta"
Criador de Malhação fala da possibilidade de volta da novela, revela bastidores de Coração de Estudante e opina sobre produções atuais
Emanuel Jacobina esteve presente no início e no fim de Malhação.
Membro da equipe de criação da novela, em 1995, ele também foi o autor da última temporada, exibida em 2020.
Em entrevista exclusiva ao NaTelinha, o veterano opina sobre a possível volta da atração em um novo formato.
Atualmente fora da Globo, ele se dedica atualmente a um curso para formação de novos roteiristas.
— Eu já tinha o hábito de dar cursos, eventualmente voltados para o melodrama e outras vezes voltados para a comédia, desde o início dos anos 2000.
Inclusive, vários autores de novelas passaram por cursos que eu dei na Globo.