Emanuel Jacobina: "Não há no streaming nada com tanta relevância quanto a TV aberta"

Criador de Malhação fala da possibilidade de volta da novela, revela bastidores de Coração de Estudante e opina sobre produções atuais

Na Telinha - 10 de março de 2026

Emanuel Jacobina esteve presente no início e no fim de Malhação.

Membro da equipe de criação da novela, em 1995, ele também foi o autor da última temporada, exibida em 2020.

Em entrevista exclusiva ao NaTelinha, o veterano opina sobre a possível volta da atração em um novo formato.

Atualmente fora da Globo, ele se dedica atualmente a um curso para formação de novos roteiristas.

— Eu já tinha o hábito de dar cursos, eventualmente voltados para o melodrama e outras vezes voltados para a comédia, desde o início dos anos 2000.

Inclusive, vários autores de novelas passaram por cursos que eu dei na Globo.

