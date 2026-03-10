Final de Êta Mundo Melhor: Celso confessa crime e se entrega para a polícia

Primo de Candinho sempre soube que Samir era filho do caipira

Nos capítulos finais de Êta Mundo Melhor, Celso (Rainer Cadete) confessa as armações contra Candinho (Sergio Guisé), livra o primo de se casar com Zulma (Heloísa Périssé) e se entrega para a polícia.

Arrependido de todo mal que fez ao primo, mantendo-o longe do filho durante todos esses anos, o irmão de Sandra (Flavia Alessandra) interrompe o casamento do caipira com a diretora da Casa dos Anjos dizendo que tem uma revelação a fazer.

