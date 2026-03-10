Francisco José foi ameaçado de demissão na Globo por sotaque: "Faziam bullying"

Jornalista, que chegou a ser o único do Nordeste contratado da emissora, se recusou a mudar jeito de falar

Na Telinha - 10 de março de 2026

O jornalista Francisco José afirmou, em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, que foi ameaçado de demissão da Globo por conta do sotaque.

Natural de Crato, no Ceará, e radicado em Pernambuco, ele revelou ter sofrido preconceito nos bastidores e afirmou que, por muito tempo, foi o único jornalista do Nordeste contratado da emissora.

Hoje aos 81 anos, Francisco José contou que recebeu reprimendas pelo sotaque “em todos os momentos, inclusive ameaça de demissão”.

Ele detalhou: “Faziam bullying com a minha maneira de falar, que eu falo até hoje.

Eu me recusava [a mudar]”.

