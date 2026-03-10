Francisco José foi ameaçado de demissão na Globo por sotaque: "Faziam bullying"

Jornalista, que chegou a ser o único do Nordeste contratado da emissora, se recusou a abrir mão do jeito de falar

Na Telinha -
Francisco José foi ameaçado de demissão na Globo por sotaque: "Faziam bullying"

O jornalista Francisco José afirmou, em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, que foi ameaçado de demissão da Globo por conta do sotaque.

Natural de Crato, no Ceará, e radicado em Pernambuco, ele revelou que sofreu preconceito nos bastidores e que por muito tempo foi o único jornalista do Nordeste contratado da emissora.

Francisco José contou que recebeu reprimendas pelo jeito de falar “em todos os momentos, inclusive ameaça de demissão”.

Leia também

Ele detalhou: “Faziam bullying com a minha maneira de falar, que eu falo até hoje.

Eu me recusava”.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.