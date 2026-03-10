Francisco José foi ameaçado de demissão na Globo por sotaque: "Faziam bullying"
Jornalista, que chegou a ser o único do Nordeste contratado da emissora, se recusou a abrir mão do jeito de falar
O jornalista Francisco José afirmou, em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, que foi ameaçado de demissão da Globo por conta do sotaque.
Natural de Crato, no Ceará, e radicado em Pernambuco, ele revelou que sofreu preconceito nos bastidores e que por muito tempo foi o único jornalista do Nordeste contratado da emissora.
Francisco José contou que recebeu reprimendas pelo jeito de falar “em todos os momentos, inclusive ameaça de demissão”.
Ele detalhou: “Faziam bullying com a minha maneira de falar, que eu falo até hoje.
Eu me recusava”.