Jornalista Marcelo Torres revela história chocante com mulher no Afeganistão
Apresentador chegou à conclusão após rodar o mundo
Em entrevista ao NaTelinha Talk, Marcelo Torres contou que, após rodar o mundo fazendo coberturas jornalísticas, chegou à conclusão de que as pessoas são muito parecidas.
O apresentador do Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC ainda revelou uma história chocante envolvendo uma mulher no Afeganistão.
“O ser humano é muito parecido no mundo inteiro.
Depois que você permite que a pessoa se abra um pouco e se mostre pra você, você percebe que é tudo muito parecido”, iniciou ele.