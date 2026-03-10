Kelzy Ecard, a Helga de Três Graças, emagreceu e mudou de vida após câncer de mama

“Não estava com metástase, mas já estava com o linfonodo comprometido”, relembrou a atriz sobre a doença

Na Telinha - 10 de março de 2026

Kelzy Ecard falou, em participação no Encontro desta terça-feira (10), do diagnóstico de câncer de mama que recebeu em 2022.

A atriz, que interpreta Helga em Três Graças, afirmou já estar recuperada da doença, mas contou ter mudado de vida após a descoberta há 3 anos e meio.

“Estou ótima, todos os meus exames estão zerados, mas foi pesado.

Eu já descobri ele mais avançado, não estava com metástase, mas já estava com o linfonodo comprometido”, contou Kelzy Ecard no papo com Patrícia Poeta.

